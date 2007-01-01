В Калужской области пропал 36-летний мужчина
Николая Токунова из деревни Елисеевка Мосальского района последний раз видели 23 сентября.
Пока нет данных, где он может находиться, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Рост мужчины – 175 сантиметров. На нём были куртка, чёрная толстовка, синие джинсы и чёрные кроссовки.
Если у вас есть информация о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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