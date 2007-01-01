В Калужской области 17-летний подросток без прав раздавил 15-летнего мотоциклиста
Прокуратура направила в суд уголовное дело, которое было возбуждено после ДТП в Хвастовичском районе в начале июля.
По версии следствия, юный водитель «Лады Ларгус» вечером 7 июля не справился с управлением и врезался в попутный кроссовый мотоцикл, на котором ехал 15-летний мальчик.
Пострадавший умер в скорой помощи по пути в больницу.
Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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