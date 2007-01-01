Стали известны подробности о смертельном ДТП с пешеходом в Калуге
Как мы уже рассказывали, 85-летнего мужчина насмерть сбили на дороге Калуга – Перемышль в понедельник, 23 сентября.
В полиции сообщили, что ДТП произошло недалеко от села Горенское.
По предварительным данным, 85-летний пенсионер шёл через дорогу по нерегулируемому переходу. В этот момент его сбил 46-летний водитель «Киа Спектра», который ехал в сторону Перемышля.
Травмы у пешехода оказались смертельными.
В 2024 году на дорогах Калужской области сбили 184 пешехода. В девяти случаях люди погибли.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша