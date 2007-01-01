Стали известны подробности о смертельном ДТП с пешеходом в Калуге

Как мы уже рассказывали, 85-летнего мужчина насмерть сбили на дороге Калуга – Перемышль в понедельник, 23 сентября.

В полиции сообщили, что ДТП произошло недалеко от села Горенское.

По предварительным данным, 85-летний пенсионер шёл через дорогу по нерегулируемому переходу. В этот момент его сбил 46-летний водитель «Киа Спектра», который ехал в сторону Перемышля.

Травмы у пешехода оказались смертельными.

В 2024 году на дорогах Калужской области сбили 184 пешехода. В девяти случаях люди погибли.