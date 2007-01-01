В Калуге 75-летний водитель пострадал в столкновении «Тойоты» с грузовиком
Стало известно о состоянии водителя «Тойоты», который днём 23 сентября врезался в стоящий грузовик.
ДТП произошло у поворота на деревню Белая.
По нашим данным, пожилой водитель попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и открытым переломом руки.
Спасатели вырезали его из покореженной машины.
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Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
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