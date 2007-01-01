В центре Калуги сбили пешехода
Авария произошла около 8:40 утра в понедельник, 23 сентября, на улице Баженова, сообщили в МЧС.
По предварительным данным, водитель «Волги Сайбер» двигался со стороны Каменного моста и сбил человека, который шёл по нерегулируемому переходу у Танеевского зала.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
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