557 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В центре Калуги сбили пешехода

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 8:40 утра в понедельник, 23 сентября, на улице Баженова, сообщили в МЧС.

Дмитрий Ивьев 557 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники