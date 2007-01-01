В Калуге сбили ребёнка на велосипеде

Об этом инциденте в понедельник, 23 сентября, рассказали в официальном сообществе Правобережья в ВК.

Авария произошла в районе дома №35 по улице 65 лет Победы.

По словам очевидца, мальчик ехал на велосипеде по нерегулируемому переходу. Всё обошлось ушибами и синяками.

При этом правобережцы отмечают, что рядом с этим переходом постоянно паркуются машины, что затрудняет обзор для водителей и делает опасным переход дороги для пешеходов.

В качестве возможной меры там предложили установить светофор.

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