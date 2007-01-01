В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
Авария произошла в районе дома №35 по улице 65 лет Победы.
По словам очевидца, мальчик ехал на велосипеде по нерегулируемому переходу. Всё обошлось ушибами и синяками.
При этом правобережцы отмечают, что рядом с этим переходом постоянно паркуются машины, что затрудняет обзор для водителей и делает опасным переход дороги для пешеходов.
В качестве возможной меры там предложили установить светофор.
А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....