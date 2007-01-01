В Калужской области сбили 40 велосипедистов
Такая статистика по авариям зафиксирована за первые восемь месяцев 2024 года, сообщили 23 сентября в ГИБДД.
В четырёх случаях велосипедисты погибли, 36 получили травмы.
Напомним, очередное такое ДТП произошло 22 сентября в Обнинске. Там на улице Гагарина сбили девятилетнего мальчика.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
Афиша