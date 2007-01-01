В Калужской области сбили 40 велосипедистов

Такая статистика по авариям зафиксирована за первые восемь месяцев 2024 года, сообщили 23 сентября в ГИБДД.

В четырёх случаях велосипедисты погибли, 36 получили травмы.

Напомним, очередное такое ДТП произошло 22 сентября в Обнинске. Там на улице Гагарина сбили девятилетнего мальчика.