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Происшествия

В Калужской области сбили 40 велосипедистов

Дмитрий Ивьев
10:03 сегодня
0 375
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Такая статистика по авариям зафиксирована за первые восемь месяцев 2024 года, сообщили 23 сентября в ГИБДД.

В четырёх случаях велосипедисты погибли, 36 получили травмы.

Напомним, очередное такое ДТП произошло 22 сентября в Обнинске. Там на улице Гагарина сбили девятилетнего мальчика.

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Лента комментариев
mik27

Тут сбитых людей не считают.

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ajax

мальчик ехал на велосипеде по нерегулируемому переходу

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12:42 сегодня
3 713
Сергей Гончаров

Лучше бы действительно сухие деревья убрали. Которые в любой момент могут упасть, особенно от сильного ветра. За домом по улице Товарной, 11 таких деревьев больше десятка. И никому не надо.

...
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Снос - решение проблемы? Может, и десяток домов в округе, ибо,... Только - радикальные меры? Зажрались совсем, что ли?

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Не понял, а зачем спилили лиственницы и ели??????????? Заставь дурака...

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Александр KU

Почему не вводиться ограничение скорости автомобилей в городе? Или запрещают только то чем не пользуются? Сколько ещё нужно сбитых людей?

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ILR

Опять ветки фигурируют и крупногабаритный мусор.

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Александр KU

И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать.

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йЮкея

Ага повесили, читатель бы почаще чем раз в полгода из дома выходил был, вообще бы много нового для себя открыл в этом мире. Она там висит уже фиг знает сколько времени. И тех, кто едет по пути, как не смущало, так и не смущает остановиться и выкинуть мусор.

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Всё уже украдено, снято до вас...

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