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Происшествия

В Калужской области загорелась дача

Причины пожара уточняются.
Софья Фирсова
10:45 сегодня
0 384
ГУ МЧС по Калужской области
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В субботу, 21 сентября, в 19:39 в селе Ульяново в Ульяновском районе Калужской области произошел пожар. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Стало известно, что на улице 8 марта загорелась дача. К счастью, никто не пострадал.

Дом тушили 6 сотрудников МЧС.  

 

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Лента комментариев
Александр KU

Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!

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Мы люди негордые, да и эти мероприятия, которые тут пафосно пишут "Войдут в историю" не для нас.

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Вряд ли они к нам поедут.😃

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Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

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ajax

Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

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19:02 20.09
1 797
ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

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14:01 20.09
7 5627
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

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