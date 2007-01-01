В Калужской области загорелась дача

Причины пожара уточняются.

В субботу, 21 сентября, в 19:39 в селе Ульяново в Ульяновском районе Калужской области произошел пожар. Об этом сообщили в региональной пресс-службе МЧС.

Стало известно, что на улице 8 марта загорелась дача. К счастью, никто не пострадал.

Дом тушили 6 сотрудников МЧС.