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Происшествия

Мотоциклист улетел в кювет в Калужской области

Его госпитализировали.
Софья Фирсова
09:24 сегодня
0 318
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В субботу, 21 сентября, около семи часов вечера в Перемышльском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области. Мотоциклист не справился с управлением и улетел в кювет.

Точные обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.

 

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Лента комментариев
Александр KU

Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!

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12:05 21.09
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мы люди негордые, да и эти мероприятия, которые тут пафосно пишут "Войдут в историю" не для нас.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вряд ли они к нам поедут.😃

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Иногда возникает ощущение, что связи гораздо теснее. Прям регион Африки.

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19:49 20.09
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Иностранный агент

Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

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19:09 20.09
3 1161
ajax

Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

...
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19:02 20.09
1 797
ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

...
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3 1161
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

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14:01 20.09
7 5627
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

...
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13:47 20.09
2 1200
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