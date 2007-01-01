Мотоциклист улетел в кювет в Калужской области

Его госпитализировали.

В субботу, 21 сентября, около семи часов вечера в Перемышльском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области. Мотоциклист не справился с управлением и улетел в кювет.

Точные обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.