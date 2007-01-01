Мотоциклист улетел в кювет в Калужской области
Его госпитализировали.
В субботу, 21 сентября, около семи часов вечера в Перемышльском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Калужской области. Мотоциклист не справился с управлением и улетел в кювет.
Точные обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.
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Лента комментариев
Александр KU
Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!...
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