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Задержан водитель, который насмерть сбил велосипедиста в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Полицейские с помощью неравнодушных граждан смогли найти жителя Тарусы и его автомобиль, сообщил днём 21 сентября глава администрации Тарусского района Михаил Голубев.

Дмитрий Ивьев 336 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники