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Главная Новости Происшествия У сбитого насмерть велосипедиста остался грудной ребёнок, власти ищут очевидцев ДТП
Новость дня Происшествия

У сбитого насмерть велосипедиста остался грудной ребёнок, власти ищут очевидцев ДТП

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в Тарусском районе на дороге Калуга – Таруса вечером 20 сентября.
Дмитрий Ивьев
11:20 сегодня
0 526
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По предварительным данным, около 19:00 автомобиль сбил 33-летнего велосипедиста недалеко от поворота на Вознесенье. После этого водитель скрылся, а пострадавший умер на месте.

У погибшего мужчины остались жена и девятимесячный ребёнок, сообщил глава администрации района Михаил Голубев.

Сейчас виновника ищут. Всех, у кого есть записи с регистратора или информация об этом водителе, просят звонить по телефонам 102 или 8 (48435) 2 -64-30.

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Лента комментариев
Александр KU

Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!

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Калужане жалуются на рост коммунальных тарифов
12:05 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Мы люди негордые, да и эти мероприятия, которые тут пафосно пишут "Войдут в историю" не для нас.

...
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09:17 сегодня
3 774
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вряд ли они к нам поедут.😃

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09:04 сегодня
2 498
VGA

Иногда возникает ощущение, что связи гораздо теснее. Прям регион Африки.

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19:49 20.09
2 498
Иностранный агент

Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

...
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19:17 20.09
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Иностранный агент

Это классика поэзии периода СВО

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19:09 20.09
3 774
ajax

Явно заужена проезжая часть, неужели не видно? Ни разметки, ни ограждений, ни фонарей!!!

...
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В Калужской области проконтролируют дороги, по которым ездят школьные автобусы
19:02 20.09
1 549
ajax

Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

...
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Войдут в историю: в Калуге наградили неравнодушных писателей и поэтов, затрагивающих современные проблемы
18:41 20.09
3 774
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ясное дело что не жена.

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В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
14:01 20.09
7 5266
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Откуда они только берут эти кандидаты наук примеры семейного воспитания.

...
Общество
Вопрос многодетности обсудили на конференции в Калужской области
13:47 20.09
2 941
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Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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