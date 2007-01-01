У сбитого насмерть велосипедиста остался грудной ребёнок, власти ищут очевидцев ДТП

Как мы уже рассказывали, трагедия произошла в Тарусском районе на дороге Калуга – Таруса вечером 20 сентября.

По предварительным данным, около 19:00 автомобиль сбил 33-летнего велосипедиста недалеко от поворота на Вознесенье. После этого водитель скрылся, а пострадавший умер на месте.

У погибшего мужчины остались жена и девятимесячный ребёнок, сообщил глава администрации района Михаил Голубев.

Сейчас виновника ищут. Всех, у кого есть записи с регистратора или информация об этом водителе, просят звонить по телефонам 102 или 8 (48435) 2 -64-30.