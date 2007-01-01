У сбитого насмерть велосипедиста остался грудной ребёнок, власти ищут очевидцев ДТП
По предварительным данным, около 19:00 автомобиль сбил 33-летнего велосипедиста недалеко от поворота на Вознесенье. После этого водитель скрылся, а пострадавший умер на месте.
У погибшего мужчины остались жена и девятимесячный ребёнок, сообщил глава администрации района Михаил Голубев.
Сейчас виновника ищут. Всех, у кого есть записи с регистратора или информация об этом водителе, просят звонить по телефонам 102 или 8 (48435) 2 -64-30.
Летний платёж стал больше на 2000 . Сухари на зиму уже сушим... это воровство. Особенно за услуги которые ни одна управляющая компания в Калуге не выполняет (содержание и то) . Стало 2400. В месяц. За что?? Ни уборки, ни замена того что устарело. Да вообще никакого интереса к дому от Ук. 21 век на дворе. А у нас до сих пор лампочки ильича. Это воры и жулики!!! Безнаказанно воруют деньги. Горите в а^у!...