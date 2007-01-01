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Происшествия

В Калуге разбились «Хендай» и «Мазда»

Легковушки не смогли разъехаться вечером в пятницу, 20 сентября.
Дмитрий Ивьев
06:50 сегодня
0 226
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Авария произошла около 21:30 на улице Киевка, рассказали в МЧС.

Травмы получил один человек.

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Лента комментариев
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Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

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Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

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