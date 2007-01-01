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Происшествия

Лесной пожар произошёл в Калужской области

В пятницу, 20 сентября, горела лесная подстилка в городе Сосенский Козельского района.
Дмитрий Ивьев
07:20 сегодня
0 186
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Спасателям удалось остановить огонь.

Выгорело около 4000 квадратных метров. Из людей никто не пострадал.

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Лента комментариев
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Иностранный агент

Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

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Не было среди приглашённых ни А.Князева, ни меня, ни других активистов - комментаторов, которые хоть и не "члены", но не менее неравнодушнее иных и любят свой край уж нисколько не меньше "номенклатурщиков"! Верно, Александр?

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