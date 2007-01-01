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Происшествия

В Калуге «Мерседес» и «Шевроле» столкнулись на Грабцевском шоссе

Авария произошла около 16:40 в пятницу, 20 сентября, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
06:20 сегодня
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По предварительным данным, в результате столкновения двух легковушек пострадал один человек.

Движение на дороге было затруднено.

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Иностранный агент

Да, вспоминаю те времена с теплотой. Благодаря Александру на сайте был хоть какой-то интересный контент. Надеюсь, неуважаемая редакция достойно оплачивала ему его работу. Надеюсь, что с ним все в порядке.

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