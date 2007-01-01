В Калужской области водитель ехал задним ходом и сбил 60-летнюю женщину

Авария произошла днём 19 сентября в Мещовске, рассказали в полиции.

Примерно в 14:00 50-летний мужчина на «Фольксвагене Пассат» сбил женщину у дома №21 на проспекте Революции.

С травмами пострадавшую увезли в больницу.

В полиции сообщили, что с начала 2024 года в нашем регионе водители, двигаясь задним ходом, сбили 23 человека.