В Калужской области водитель ехал задним ходом и сбил 60-летнюю женщину
Примерно в 14:00 50-летний мужчина на «Фольксвагене Пассат» сбил женщину у дома №21 на проспекте Революции.
С травмами пострадавшую увезли в больницу.
В полиции сообщили, что с начала 2024 года в нашем регионе водители, двигаясь задним ходом, сбили 23 человека.
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