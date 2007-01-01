В Жиздринском районе пропал 60-летний мужчина

Где находится Валерий Фельдшеров, неизвестно с 18 сентября.

Последний раз его видели в Каменке. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Приметы мужчины: худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, русые с сединой волосы и серые глаза.

На нем была футболка темно-зеленого цвета, серые спортивные брюки и черные резиновые тапки.

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