+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Жиздринском районе пропал 60-летний мужчина
Новость дня Происшествия

В Жиздринском районе пропал 60-летний мужчина

Где находится Валерий Фельдшеров, неизвестно с 18 сентября.
Анастасия Каторгина
17:19 сегодня
0 236
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Последний раз его видели в Каменке. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Приметы мужчины: худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, русые с сединой волосы и серые глаза.

На нем была футболка темно-зеленого цвета, серые спортивные брюки и черные резиновые тапки.

Любую информацию можно сообщить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

Новости по тегу
поиск людей лиза алерт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Bungee

Если шлагбаум установлен не законно (что скорее всего), то не надо никого и искать - под нож! А как только начнут демонтировать, то сразу же и хозяин найдётся! И ему ещё штраф влупить за не законную установку!

...
Благоустройство
В Калуге ищут владельца шлагбаума
16:24 сегодня
1 643
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ещё бы им не победить в конкурсе министерства финансов, если министр финансов выпускница Бетлицкой средней школы.

...
Образование
Семь школ Куйбышевского района оснастили по проекту «Школьная инициатива»
15:15 сегодня
1 345
mason

Если найдут причинно-следственную связь

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
14:45 сегодня
4 4231
ajax

Однако подрядная организация в установленные сроки не уложилась.

...
Общество
В Дзержинском районе подрядчик не уложился в сроки ремонта дороги
14:36 сегодня
1 447
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Тоже мне, нашли пример Николая II.

...
Общество
На конференции в Калужской области заявили о стремлении студентов к отказу от «многобрачия»
14:11 сегодня
2 533
mrTJohn

Повысить рождаемость на примере царских семей можно, если создать условия хоть отдаленно похожие на царскую семью.

...
Общество
На конференции в Калужской области заявили о стремлении студентов к отказу от «многобрачия»
12:17 сегодня
2 533
ajax

Т.е., "заимел до смерти", чертяка?

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
10:00 сегодня
4 4231
mrTJohn

источник РЕН-ТВ

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
09:58 сегодня
4 4231
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Теперь партнёра могут засудить по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
09:50 сегодня
4 4231
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Настоятелем этого храма, с которым дружил Циолковский, был протоиерей Иоанн Сперанский, который был почитаем и уважаем всей Калугой.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге развалившееся общежитие начали превращать в церковь
09:42 сегодня
6 2157
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImNVeXpLdVhKeUZCSk9FQmRaSmQzQWc9PSIsInZhbHVlIjoiY3lKWHBzNDZjZ1NKcmJNSkIzVTRKN0VvSHZXNTBiZzdtcFhJc3NiQU9oZHZabVBJYi85aHF3OStuaU82aGVxWTZCTDA4WEwxQmxGTnEyejlnOEp0OXMrWjI1M3M2Q2JQcHdNaVp5TVR3UFFkSVBibVIrWXlDQU12RFF4YzdzNDNHK3laV3ZnTDZkWXFjUS9xN1VyMUtFS2FKUDg1R3M5NDZ4QWhHaHdnbTg3Sm1ia2MyRFZTNWlmOEpVa3JiN1lzcForYTdPWU84cCs4QUQvdktlWUNvSENpcHVtM3RkYnQ2VzU3cjA1aWZTVmIwSEo4RXYvZE5ZUzVGNUV2ZElKdDJSWDlMbGpzUjI4VWFPazdEV0RNeGppOXJ3eW4zblQyTXNNT29yT2trTU51TEdNb0ZGMTFySVRIU29xN3FiTVJaSFEwc2FCdlZhb3RvRkc3TkNBOFNJZkRZaWJEdmRRVU9kZUh1TlpnM3c3WlZmbWJCMTd1SlowWW9YUnJTbEdPK1phbDlhZ3dXWkk2UEZYOEJhQTBwcitTa25Wb0ROSmZIWldzMEdFRzVWYVR4bW56aHRkWmd4eTF0RXVEdmpRT3hqYXdnMUFEVTVWUU9WNmFqSFhTaGYreEx3OGxTQTIxQ3FURVJJTG5UVk1ZUW52S3dJakhZSEFKd01POWNMYkVmM1BRK0FPYUR1L1UwT1d1VkxxNy9LV2JaQzZqZTViV1dudEkwTE9SUElOSnhod294bGU1QS80SXF0VWVCeEx6a28zZFJoQ2tnY282ZTZGY0pOQTUzcFhNVDY2WUtUUDA4YzE4SU1CbFRia0x3UEZ4Z0NuRVA5d29lNk51U0l2RCIsIm1hYyI6IjVlYjA0NDRmMDBmNTYyOTAzZjVlMDdjY2FjMTVlODI3OGVlZGNiMGM4ZTExYjA5MmU1ZTc3ZjJlODg1M2I2NzYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImtmVys2YjBDbndoNlBCa09qdEp2R2c9PSIsInZhbHVlIjoiZVk2UjZncDBsUkkzNVFjY0FBN0JZWEVTMHpHMGRRZkJmOExwOVFpZDJxdzZKUVpTMk00eGU5NmZWUWxEM3dpZzVNbXNGYTUxODlYaVBkeXdKbWJoZXMrdmZXalFMRnE2RWt0UVlndEhCbWUzbitnSWUvZkJsWnhtUHNzdUgyam1wZ01FQitlODhtdlhvWWJHcFMxNE1kbWdNek0yZi93OU5NSG5yWkRPdlBkVUxTNUk1UERGeXBCSEJFYmNrQlVjRXdEYzdWMWdRVFpTamR6QldBRlBNMEcxYTJoeUcyZG1rWmxnOFIvTFdnUlN5d2pZblVacStxRkhPN1pXM1JPK01VMHpqQ0RWZjJyWVdZOVkwS0NYMTNOVW1CS21UWGE2UktMSnM3bGdTbTcxak52NUk5N2tsRGlPSndOZFJRRmh5dFlNUVF4TDVSbm9kOEhNOGtIb2NjbkZ4YXVmVHdBRFBFaC9zSVQ0dTNSWXBnQXVwSUZYMWUrZGhqTEFsL3JYaVRRMUJTdDVMVG9uVjhhcVlHcWU3WDgvZFZnZ0tZSnlVVmRhQ1NTSGl3NXpHempxRzN5elQ1ZUExNGpiNTlEMSIsIm1hYyI6ImYwMzlmMjhmODM5MmUwNmQ3MzQ1OTMzNGQyOWE5YjU4ZDI5ODQ5ODZjZmZhZTc4MGEyYjQ0YTNlM2ZmYTU5MmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+