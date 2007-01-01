В Жиздринском районе пропал 60-летний мужчина
Где находится Валерий Фельдшеров, неизвестно с 18 сентября.
Последний раз его видели в Каменке. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Приметы мужчины: худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, русые с сединой волосы и серые глаза.
На нем была футболка темно-зеленого цвета, серые спортивные брюки и черные резиновые тапки.
Любую информацию можно сообщить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
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