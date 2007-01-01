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Новость дня Происшествия

В Калужской области женщина умерла во время секса в машине

Трагедия случилась в Боровском районе.
Михаил Тырин
08:50 сегодня
1 944
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Как сообщил в среду, 18 сентября, источник РЕН-ТВ, 41-летней женщине стало плохо во время секса в автомобиле.

После того, как она потеряла сознания, ее партнер вызвал скорую помощь.

Прибывшим медикам не удалось спасти женщину, она скончалась на месте.

Причины смерти и все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Лента комментариев
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Теперь партнёра могут засудить по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

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Настоятелем этого храма, с которым дружил Циолковский, был протоиерей Иоанн Сперанский, который был почитаем и уважаем всей Калугой.

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best85

Нормальные столбики,не гони волны! Я бы ещё и "лежачих"полицейских" добавил перед пешеходными переходами .

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best85

Самый умный?

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mik27

29 часто ездят. Вечером 26 мало и 4

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mik27

Что Казахстан что Россия , видно разницы нет.

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1 835
harier

Эти столбики не предназначены для разграничения транспортных потоков. Это временные сигнальные ограждения, устанавливаемые на время ремонтных работ. Причем ооочень недешевые. Иных функций у этих столбиков нет!

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Александр Митюрников

76-й ходил ведь раньше до "Кошелева" , и было нормально всё. А теперь ходит полупустой на достаточно коротком маршруте. Продлите до "кошелька" и сразу в 29-ом свободнее будет.

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Pro Fun

этот автомобиль, что на фото

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16:36 18.09
2 1018
elisei

ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше.

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16:12 18.09
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