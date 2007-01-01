В Калужской области женщина умерла во время секса в машине

Трагедия случилась в Боровском районе.

Как сообщил в среду, 18 сентября, источник РЕН-ТВ, 41-летней женщине стало плохо во время секса в автомобиле.

После того, как она потеряла сознания, ее партнер вызвал скорую помощь.

Прибывшим медикам не удалось спасти женщину, она скончалась на месте.

Причины смерти и все обстоятельства происшествия устанавливаются.