В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
Трагедия случилась в Боровском районе.
Как сообщил в среду, 18 сентября, источник РЕН-ТВ, 41-летней женщине стало плохо во время секса в автомобиле.
После того, как она потеряла сознания, ее партнер вызвал скорую помощь.
Прибывшим медикам не удалось спасти женщину, она скончалась на месте.
Причины смерти и все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Лента комментариев
elisei
ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше....
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