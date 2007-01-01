В Калуге пропала восьмилетняя девочка

Местонахождение Оселковой Алёны неизвестно с 18 сентября.

Приметы школьницы: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-каштановые волосы.

Девочка была одета в светло-серую кофту, серые брюки, а также светло-розовые кроссовки.

С собой у нее была оранжевая сумка и фиолетово-розовый школьный рюкзак.

Любую информацию можно сообщить по телефону 8 800 700 54 52 или 112.