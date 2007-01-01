В Калуге пропала восьмилетняя девочка
Приметы школьницы: рост 140 сантиметров, худощавое телосложение, карие глаза и темно-каштановые волосы.
Девочка была одета в светло-серую кофту, серые брюки, а также светло-розовые кроссовки.
С собой у нее была оранжевая сумка и фиолетово-розовый школьный рюкзак.
Любую информацию можно сообщить по телефону 8 800 700 54 52 или 112.
ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше....
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....