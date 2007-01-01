В Калуге самокатчик пострадал, упав на дорогу

Авария произошла утром в среду, 18 сентября, на улице Суворова, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, человек на прокатном электросамокате не справился с управлением в районе перекрестке улицы Суворова и переулка Кирова.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.