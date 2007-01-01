В Калуге аварии заблокировали движение с Правого берега
Утром в среду, 18 сентября, пробка растянулась от моста до поворота на улицу Серафима Туликова.
Очевидцы сообщили о столкновении двух легковушек на подъезде к Гагаринскому мосту. Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».
Ещё одна авария произошла в районе дома №3 на улице Генерала Попова.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16)....
Афиша