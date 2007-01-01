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В Калуге аварии заблокировали движение с Правого берега

Дмитрий Ивьев

Утром в среду, 18 сентября, пробка растянулась от моста до поворота на улицу Серафима Туликова.

Дмитрий Ивьев 594 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники