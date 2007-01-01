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В Калуге аварии заблокировали движение с Правого берега

Утром в среду, 18 сентября, пробка растянулась от моста до поворота на улицу Серафима Туликова.
Дмитрий Ивьев
08:51 сегодня
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Очевидцы сообщили о столкновении двух легковушек на подъезде к Гагаринскому мосту. Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

Ещё одна авария произошла в районе дома №3 на улице Генерала Попова.

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Лента комментариев
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