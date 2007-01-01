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Происшествия

Лесной пожар произошел в Калуге

В понедельник, 16 сентября, лесную подстилку тушили у деревни Белая.
Дмитрий Ивьев
09:24 сегодня
0 86
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

Никто из людей не пострадал.

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