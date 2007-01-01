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Происшествия

В Калужской области мужчина погиб в сгоревшем доме

Пожар произошёл около 21:30 в понедельник, 16 сентября, в деревне Андроново Ферзиковского района.
Дмитрий Ивьев
09:30 сегодня
0 223
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Деревянный дом полностью выгорел.

На месте происшествия спасатели обнаружили тело 68-летнего мужчины.

Причины пожара устанавливаются.

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