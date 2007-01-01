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Происшествия

Жилой дом сгорел в Калужской области

Пожар произошёл вечером в понедельник, 16 сентября, в деревне Андроново Ферзиковского района, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
08:10 сегодня
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь полностью уничтожил деревянную постройку.

Пострадал один человек. Информация о его состоянии уточняется.

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