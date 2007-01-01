Заброшенное здание сгорело в Калужской области

Днём в понедельник, 16 сентября, пожар произошёл в деревне Зикеево Жиздринского района, рассказали в МЧС.

Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Ранее спасатели сообщали, что в связи с сухой и жаркой погодой в нашем регионе до 21 сентября сохраняется высокий риск пожаров.