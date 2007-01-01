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Происшествия

Заброшенное здание сгорело в Калужской области

Днём в понедельник, 16 сентября, пожар произошёл в деревне Зикеево Жиздринского района, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
13:58 сегодня
0 210
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Никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Ранее спасатели сообщали, что в связи с сухой и жаркой погодой в нашем регионе до 21 сентября сохраняется высокий риск пожаров.

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Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

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aknis

Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

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типа чинуши думают, что кто-то им на слово поверит ? где результаты проверки деревьев с утвержденным планом ?

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А обрабатывать от вредителей можно как-то деревья? Хотя бы белить стволы по-дедовски.

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