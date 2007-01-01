В Калужской области женщина спасла из загоревшегося дома троих детей, четвёртая девочка погибла

В поселке Бетлица возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили 16 сентября в Следственном комитете.

Как мы уже рассказывали, в ночь на понедельник там сгорел частный деревянный дом.

В СК пока не назвали причины пожара, но сообщили некоторые подробности.

В доме находилась 34-летняя женщина и четверо детей.

- Обнаружив возгорание, женщина смогла вывести троих детей через окно на улицу и спасти их, - прокомментировали следователи. - В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Восьмилетняя девочка погибла.

Сейчас проводится расследование.