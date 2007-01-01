В Калужской области женщина спасла из загоревшегося дома троих детей, четвёртая девочка погибла
Как мы уже рассказывали, в ночь на понедельник там сгорел частный деревянный дом.
В СК пока не назвали причины пожара, но сообщили некоторые подробности.
В доме находилась 34-летняя женщина и четверо детей.
- Обнаружив возгорание, женщина смогла вывести троих детей через окно на улицу и спасти их, - прокомментировали следователи. - В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Восьмилетняя девочка погибла.
Сейчас проводится расследование.
Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться....
Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀...