+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области женщина спасла из загоревшегося дома троих детей, четвёртая девочка погибла
Новость дня Происшествия

В Калужской области женщина спасла из загоревшегося дома троих детей, четвёртая девочка погибла

В поселке Бетлица возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», сообщили 16 сентября в Следственном комитете.
Дмитрий Ивьев
15:42 сегодня
0 88
Фото: СК по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как мы уже рассказывали, в ночь на понедельник там сгорел частный деревянный дом.

В СК пока не назвали причины пожара, но сообщили некоторые подробности.

В доме находилась 34-летняя женщина и четверо детей.

- Обнаружив возгорание, женщина смогла вывести троих детей через окно на улицу и спасти их, - прокомментировали следователи. - В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

 Восьмилетняя девочка погибла.

Сейчас проводится расследование.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn

Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться.

...
Криминал
Суд постановил вернуть деньги пенсионеру, который переслал мошенникам 500 тысяч рублей
14:48 сегодня
1 398
ecilop

"Шапша улетел в Азербайджан"

...
Экономика и бизнес
Шапша улетел в Азербайджан
13:35 сегодня
2 355
Bungee

Шапша улетел в Азербайджан

...
Экономика и бизнес
Шапша улетел в Азербайджан
12:30 сегодня
2 355
aknis

Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀

...
Благоустройство
В Калуге начали восстанавливать склон музея космонавтики
11:47 сегодня
3 1576
Василёк

типа чинуши думают, что кто-то им на слово поверит ? где результаты проверки деревьев с утвержденным планом ?

...
Благоустройство
В Калуге на Театральной спиливают деревья
08:51 сегодня
3 1905
Василёк

путин не играет в футбол.

...
Общество
В Калуге состоялся "прокурорский футбол"
08:49 сегодня
1 786
shurup

Там выпиливают сухие и больные деревья, сообщили в городской управе.

...
Благоустройство
В Калуге начали массово пилить деревья на улице Театральной
07:52 сегодня
8 1896
mrTJohn

Не далек, похоже, тот день, когда деловое сотрудничество придется налаживать с Таджикистаном, Гондурасом и крупными индустриальными центрами Монголии.

...
Экономика и бизнес
Экономика Калужской области выросла на 21,8%
07:28 сегодня
3 821
mrTJohn

А обрабатывать от вредителей можно как-то деревья? Хотя бы белить стволы по-дедовски.

...
Благоустройство
В Калуге на Театральной спиливают деревья
07:18 сегодня
3 1905
Tomer Savoia

Ну вот те, что со Сквера Мира убрали, на площади Победы и установят!

...
Авто и транспорт
В Калуге опять сдвинули сроки ремонта площади Победы
06:12 сегодня
5 1975
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImQ5M3VKV1NtTGExS25za3JYamxwZnc9PSIsInZhbHVlIjoiN3Bhanh5cHAxV3pjK0ZraDB2TjQ5OVd5K1FVYkh3cFI5K1ZTOWxDVXJaZlJ5SjhmNFRvaGhBdmJTQnlsR3Rtb0ExMHVxWHk2U0tESlNoNms2VkFOWWNFOStISUxUelY0aDhhUG42aSsrb2J6bDVJTlp4Wnp4WGhqY0dCVTNOTGdiWUFINHI5ampxeHVmZnRVczlTcE83bUtjWlZLRE03Vkt4U3kvZ3BJWkRkR0xMLzVWQzZaWXIxOVBiNjdURVBaQkRnbHlUZFlhcmxvSnFWWkhlSGtwZWh0VmdMay9jQkNQa2xlOG0zWXJHdXlCK2tzNEtObHJKcEZSMHNkVVdoWEgxNlI5cE83RkF0NkZTcFFSelIrSTJzbUZRRzJTOWorQk1kdUdDWWNoMll0YWRZZjRDMGFFNlRXaCs5ODlQWStmR0V3SG8zZWlDWng4cXZZSnRNRFVSdzJDZ01wUVZrS0NTWDl3NHhNYzZseUora044OXdCaDNnTWxRdGRXSGhrS3BBL1B4cjRneWlYSzV2NGJTeWpuN0M5NVA4RG5tc0lkaFJXQWJGSll2bzgwdFprZjI5OG5ZMmFLcXhMREM5elJEVUptR3VqRWlFRS9tMEkvNFVsbklmTGV3ZkthcWZCVDJzd2VWTnhMYlhXQ09BNFFaY2lCZHJxZkFwUGpwQmJUZDhMcTBVSUZBbmtpYTNCRkVpZkE0d096Tk5FN0daQU1uMUxySlByVWMrcEg2Vkorakw1NjV6RzBSZ3BpRys4SkhtOVhDZHRBdURHNlg0OWgrait4NUtoQ1Q4eDdCVjVOZ3I2WkRjOG1RekJEOWZrSGVDR3k0bmxyekNyYXAyQSIsIm1hYyI6IjJmMTM3ZGRiYmU4OGI2YzBkY2NhNjVmZGY3OTAwYWQ5ODY3NWIzZThlNmU1OGVlZTI5NGUyMjdiYTk0MDkxYTIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkFQUlU3REYraXZ3NkZBN3NLd3hkcFE9PSIsInZhbHVlIjoiOVQyTG50UzI0c0RTVTJhbkhDU0dITG9uUmlDTU9ENk9FMXpORk8rVi9YM09BandUcEhoamUzK1oyaG13K2hsUHk2T3orV3gveTQyaTJsbWpjRUZ1K1lLT09PQ0NxOFEyZ0ZKWDZVNW44UFRDdllKclRZaXppemU3S3ExekNTWkFQOUV2ZTVFSmNxMXBWVVlCeGpuS0NNWDBvUHZjMzFmeStRWVdJZElwQmpsQlI5UTIwTTMybXIwM3FPQmpjOGNkWmF5RjN3eXBZbjVqS05SSjlYWHRqWHM0a2JTdi9CRVNTQlY2dVhPaksxSWs2V0JXN0lLckt4SHhZb2Jnc2NEamNGY2dGd3lvR29BdHQzRHVxL1VEenVSSllHVVZwZzJXeUdPVFZEMW9rM2dPK1NuWlk4b2svcXc2STR0dGVOUUtkU1h6WVBaYUh5RDNkL2VpajBXKzNmdlljS1RPWUlZQWQ1eHdLRmIrVjN6bGhsTEJsWS9OUjVxVllwM0R0VCtwa0JTUUxiOWhFM3h3YnNXNFFxbXU2ZzVtdjlMbzBnNld4MzhIcFIrK3dwazRabTVLSUl4ajREbGtIa0YrOXdYSSIsIm1hYyI6ImZmM2FiZDQ1NWIzNGY4YmQwN2ZiM2FhNGM0ODk3NDNkOTEyOTZiODBlMGQzZjQyZTNmY2UyMzc1NzFmODkzM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+