377 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Восьмилетняя девочка погибла при пожаре в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 16 сентября, в поселке Бетлица Куйбышевского района, сообщили в МЧС.

Дмитрий Ивьев 377 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники