Восьмилетняя девочка погибла при пожаре в Калужской области
Трагедия произошла в ночь на понедельник, 16 сентября, в поселке Бетлица Куйбышевского района, сообщили в МЧС.
Примерно в 3:15 загорелся частный одноэтажный дом на улице Горького. Огонь практически полностью уничтожил деревянную постройку.
В огне погибла восьмилетняя девочка. В больницу с ожогами попали 34-летняя женщина и 11-летняя девочка.
Причины пожара устанавливаются.
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