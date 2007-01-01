26 нелегальных мигрантов выслали из Калужской области

Их отправили домой из аэропортов Москвы, сообщили 16 сентября в управлении Федеральной службы судебных приставов.

15 человек улетели в Узбекистан, шесть – в Таджикистан, два – в Азербайджан, по одному – в Молдову, Армению и Гвинею.

Они приехали в наше регион на заработки, но не оформили необходимые документы.

В течение пяти лет нарушителям нельзя въезжать в Россию.