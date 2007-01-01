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Очередное ДТП произошло на опасном перекрестке в Калуге

Дмитрий Ивьев

Около 18:30 в воскресенье, 15 сентября, на пересечении улиц Тульской и Степана Разина столкнулись микроавтобус «Фольксваген» и легковой автомобиль «Лада».

Дмитрий Ивьев 505 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники