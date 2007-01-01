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В Боровском районе машина вылетела с трассы

Михаил Тырин

Как сообщает региональное подразделение МЧС, в ДТП 14 сентября пострадал один человек

Михаил Тырин 304 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники