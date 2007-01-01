В Калужской области столкнулись "Мазда" и "Джак"
Авария произошла в Износковском районе в субботу, 14 сентября
Сигнал о происшествии поступил в дежурные службы в 14:44.
На 181-й километр автодороги А-130 выехали сотрудники пожарно-спасательной службы, ГИБДД, скорой помощи.
Пострадавшему оказана помощь.
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Лента комментариев
Alexandr Seva
А знаете в чем прикол *уважаемые* чиновники горуправы. Деревья пилятся весной перед летом. Мониторятся они круглый год. Зачем их пилить щас? Вы всем открыли взгляд на ул. Театральную, обшарпанные здания, дырявые крыши, везде какая то разруха (вспоминаем профессора Преображенского). Посмотрите на фото Калуги 1975 годов, никому деревья не мешались, в она форточки не лезли, хотя были очень ветвистые. Калуга станет как МСК или Тула скоро. Зачем на кирова деревья срубили и посадили новые? Зачем тоже самое сделали на Степанке?...
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