В Калуге 20-летний водитель вылетел на встречку и покалечил ребёнка
В полиции рассказали подробности о ДТП, которое произошло утром 13 сентября в микрорайоне Северный.
По предварительным данным, в районе дома №344 «Жигули» вылетели на встречную полосу и врезались в «Шевроле».
В полиции полагают, что 20-летний водитель «Жигулей» пытался совершить обгон, когда ехал со стороны улицы Небесной.
Травмы получил сам нарушитель и восьмилетний ребёнок, находившийся в «Шевроле».
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк
главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?...
Афиша