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Происшествия

В Калуге 20-летний водитель вылетел на встречку и покалечил ребёнка

В полиции рассказали подробности о ДТП, которое произошло утром 13 сентября в микрорайоне Северный.
Дмитрий Ивьев
10:36 сегодня
0 292
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По предварительным данным, в районе дома №344 «Жигули» вылетели на встречную полосу и врезались в «Шевроле».

В полиции полагают, что 20-летний водитель «Жигулей» пытался совершить обгон, когда ехал со стороны улицы Небесной.

Травмы получил сам нарушитель и восьмилетний ребёнок, находившийся в «Шевроле».

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Лента комментариев
mik27

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mik27

Это там дом поджигали

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mik27

К новому году хоть сделают ?

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Mubuca

Лучше бы построили футбольный стадион.

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3 613
Meshootka

"...возле дороги появится ограждение" - очень странная логика. На таком же кольце - сквере Мира ограждение убрали...

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Meshootka

А зачем проводить слушания, если уже решили, что будут очередные "свечки"?

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Василёк

кто-то на флажок засмотрелся ? А я говрил что он увеличит аварийность.

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Василёк

главное чтоб в первомайске о чем-то отчетаться ? А что с площадью победы притихли, кп40 ? Облизывали-облизывали горуправу. Наговаривали на граждан, что им только из-за бардюров не комфортно. Пели песни, что как ни к августу, так к сентябрю доделают. И что теперь ? Очередной приступ коллективной импотенции ?

...
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22:36 13.09
3 968
mason

Сейчас проезжал по Пушкина, установили дополнительно знак "главная дорога" на Пушкина и на Королева. Теперь точно стало, как раньше 😀

...
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