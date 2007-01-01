В Калуге 20-летний водитель вылетел на встречку и покалечил ребёнка

В полиции рассказали подробности о ДТП, которое произошло утром 13 сентября в микрорайоне Северный.

По предварительным данным, в районе дома №344 «Жигули» вылетели на встречную полосу и врезались в «Шевроле».

В полиции полагают, что 20-летний водитель «Жигулей» пытался совершить обгон, когда ехал со стороны улицы Небесной.

Травмы получил сам нарушитель и восьмилетний ребёнок, находившийся в «Шевроле».