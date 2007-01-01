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Происшествия

Две мины нашли в калужских лесах

Дмитрий Ивьев
18:29 сегодня
0 188
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Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружены в Юхновском районе, рассказали 13 сентября в МЧС.

Одна минометная мина находилась у деревни Беляево, вторая – у деревни Гороховка.

Спасатели обезвредили боеприпасы.

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maks17

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У меня нет нет проблем с правилами ПДД. Если ехать с Смоленки по Баумана и Георгиевская, то будет тормозиться поток в сторону Гагарина.

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dalnoboy19820414

Там не просто круг главный, но и подьезды Пушкина-Королева. Справа все равно на кругу уступать надо. По сути ничего не изменилось. Повторите пдд

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VGA

Неместный...

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mason

Если руководствоваться знаками, все осталось, как было

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Kas9l

это называется "ищите пути объезда". Пробка со стороны моста бывает до КНИИТМУ, теперь до Марата будет((((

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