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Главная Новости Происшествия В Калуге «Опель» и «Инфинити» столкнулись у Гагаринского моста
Происшествия

В Калуге «Опель» и «Инфинити» столкнулись у Гагаринского моста

Авария произошла на развязке днём в пятницу, 13 сентября.
Дмитрий Ивьев
14:26 сегодня
0 378
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение дистанции в тот момент, когда обе машины двигались в сторону бора.

В МЧС сообщили, что травмы получил один человек.

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Лента комментариев
maks17

Какой позор. Ничего не делать вовремя-стиль жизни от Денисова & Co

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16:10 сегодня
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mason

Из Правил дорожного движения*

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В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
16:03 сегодня
8 1222
Неместный..

У меня нет нет проблем с правилами ПДД. Если ехать с Смоленки по Баумана и Георгиевская, то будет тормозиться поток в сторону Гагарина.

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
15:34 сегодня
8 1222
dalnoboy19820414

Там не просто круг главный, но и подьезды Пушкина-Королева. Справа все равно на кругу уступать надо. По сути ничего не изменилось. Повторите пдд

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
15:13 сегодня
8 1222
VGA

Неместный...

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
15:06 сегодня
8 1222
mason

Если руководствоваться знаками, все осталось, как было

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
14:59 сегодня
8 1222
Kas9l

это называется "ищите пути объезда". Пробка со стороны моста бывает до КНИИТМУ, теперь до Марата будет((((

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
14:27 сегодня
8 1222
ecilop

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13:39 сегодня
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ecilop

не смогли, не успели- значит не сбавились со своими обязанностями-следовательно надо освободить место тем кто может и хочет качественно делать свою работу а не искать оправданий(это касается и "синих мостов" и мусора в городе и многого др,)

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