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Новость дня Происшествия

В Калужской области уничтожили беспилотник

Вражеский БПЛА был уничтожен силами ПВО на территории калужского региона.
Анастасия Каторгина
07:21 сегодня
0 3003
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На месте работают оперативные группы.

Об этом утром в пятницу, 13 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Глава региона рассказал, что иногда местные жители обнаруживают обломки дронов раньше специалистов.

- Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми – предупредите их об опасности, - сказал Шапша.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
13 сентября в Калуге открылся Зимний театр
09:57 сегодня
5 3775
mik27

Китайские власти уже пришли.

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
09:26 сегодня
3 859
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вообще калужский театр за свою историю сменил  девять помещений, и горел он не один раз, и в этом смысле театру постоянно не везло.

...
Общество
13 сентября в Калуге открылся Зимний театр
08:43 сегодня
5 3775
VGA

13(2).09.1771 – установлено празднование иконе Калужской Божией Матери в память об избавлении Калужской земли от чумы.

...
Общество
13 сентября в Калуге открылся Зимний театр
07:20 сегодня
5 3775
elisei

Когда весь дом разгонят уже,весь город раскопают,и нечего не делают!Молодежная,Платова 3 неделю проезжаю,не каких изменений толком,кроме знаков.Чижевского уже второй год такая дорога,все сделать не могут,очередное лето прошло,не успели они..Склон тоже самое,и тд.Пора китайских властей пригласить в Калугу,и сделать как у них,казнь чиновников за не выполнение!

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
17:19 12.09
3 859
Meshootka

От чего защищает эта ветро/водо/солнцепроникающая "остановка"?

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
17:01 12.09
3 836
ILR

Вы наверное видите часто такое - дачник на своём легковом авто на крыше везёт ветки и деревья, что-бы выкинуть это всё в контейнер. (тут должен стаять смайлик, которого нет в данном выборе смайликов).

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
15:22 12.09
5 1451
ILR

Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать улицу Билибина
15:03 12.09
1 618
Meshootka

В городе нужно деревья сажать! А то спилили лиственницы и липы под видом заражённого ясеня...

...
Общество
Калужан приглашают сажать деревья
15:01 12.09
1 642
ILR

Интересно, а почему не озвучили, кто не выполнил его поручений?...😮

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:56 12.09
3 836
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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