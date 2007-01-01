В Калужской области уничтожили беспилотник

Вражеский БПЛА был уничтожен силами ПВО на территории калужского региона.

На месте работают оперативные группы.

Об этом утром в пятницу, 13 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Глава региона рассказал, что иногда местные жители обнаруживают обломки дронов раньше специалистов.

- Очень важно строго следовать правилам: сразу же информировать экстренные службы, не приближаться и не трогать обломки. На них может быть взрывчатка. Обязательно поговорите с детьми – предупредите их об опасности, - сказал Шапша.