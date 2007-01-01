Авария на КНС случилась на Правом берегу Калуги

Местная жительница рассказала о произошедшем на улице Козлова.

По ее словам, в очередной раз из строя вышла небольшая КНС.

Сообщение об этом опубликовано в официальной группе Правобережья.

- На мой вызов никто не приехал. Наверное, решили два раза не ездить и подождать, пока выйдет из строя и вторая на этой площадке. И это, не смотря на то, что ещё неделю назад на ней три дня копошился облводоканал. Что подтверждает системность проблемы и отсутствие должной реакции ответственных лиц, - заявляет калужанка.

Она также рассказала, что год назад подавала обращение в прокуратуру, но получила отписку.

- Уже в этом году я снова обратилась в прокуратуру. Фактически, очередная отписка. Да, проблема есть. Вынесено представление. Сообщим дополнительно. И тишина, - негодует женщина.

Как она рассказала, несколько дней назад ею вновь было подано обращение в прокуратуру.

На жалобу возмущенной жительницы в четверг, 12 сентября, ответил региональный Минстрой:

- Специалисты оперативно выйдут на место для проведения обследования и принятия мер. По результатам вернемся с ответом.

Мы также обратились в водоканал и ожидаем ответа.