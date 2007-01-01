Авария на КНС случилась на Правом берегу Калуги
По ее словам, в очередной раз из строя вышла небольшая КНС.
Сообщение об этом опубликовано в официальной группе Правобережья.
- На мой вызов никто не приехал. Наверное, решили два раза не ездить и подождать, пока выйдет из строя и вторая на этой площадке. И это, не смотря на то, что ещё неделю назад на ней три дня копошился облводоканал. Что подтверждает системность проблемы и отсутствие должной реакции ответственных лиц, - заявляет калужанка.
Она также рассказала, что год назад подавала обращение в прокуратуру, но получила отписку.
- Уже в этом году я снова обратилась в прокуратуру. Фактически, очередная отписка. Да, проблема есть. Вынесено представление. Сообщим дополнительно. И тишина, - негодует женщина.
Как она рассказала, несколько дней назад ею вновь было подано обращение в прокуратуру.
На жалобу возмущенной жительницы в четверг, 12 сентября, ответил региональный Минстрой:
- Специалисты оперативно выйдут на место для проведения обследования и принятия мер. По результатам вернемся с ответом.
Мы также обратились в водоканал и ожидаем ответа.
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....