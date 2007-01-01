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Авария на КНС случилась на Правом берегу Калуги

Местная жительница рассказала о произошедшем на улице Козлова.
Анастасия Каторгина
16:49 сегодня
0 315
Фото из официальный группы Правобережья
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По ее словам, в очередной раз из строя вышла небольшая КНС.

Сообщение об этом опубликовано в официальной группе Правобережья.

- На мой вызов никто не приехал. Наверное, решили два раза не ездить и подождать, пока выйдет из строя и вторая на этой площадке. И это, не смотря на то, что ещё неделю назад на ней три дня копошился облводоканал. Что подтверждает системность проблемы и отсутствие должной реакции ответственных лиц, - заявляет калужанка.

Она также рассказала, что год назад подавала обращение в прокуратуру, но получила отписку.

- Уже в этом году я снова обратилась в прокуратуру. Фактически, очередная отписка. Да, проблема есть. Вынесено представление. Сообщим дополнительно. И тишина, - негодует женщина.

Как она рассказала, несколько дней назад ею вновь было подано обращение в прокуратуру.

На жалобу возмущенной жительницы в четверг, 12 сентября, ответил региональный Минстрой:

- Специалисты оперативно выйдут на место для проведения обследования и принятия мер. По результатам вернемся с ответом.

Мы также обратились в водоканал и ожидаем ответа.

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Лента комментариев
ILR

Вы наверное видите часто такое - дачник на своём легковом авто на крыше везёт ветки и деревья, что-бы выкинуть это всё в контейнер. (тут должен стаять смайлик, которого нет в данном выборе смайликов).

...
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В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
15:22 сегодня
5 1041
ILR

Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым.

...
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В Калуге начали асфальтировать улицу Билибина
15:03 сегодня
1 425
Meshootka

В городе нужно деревья сажать! А то спилили лиственницы и липы под видом заражённого ясеня...

...
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Калужан приглашают сажать деревья
15:01 сегодня
1 318
ILR

Интересно, а почему не озвучили, кто не выполнил его поручений?...😮

...
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Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:56 сегодня
2 405
Василёк

цвет отлично подобрали. почти не видно перехода.

...
Общество
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14:25 сегодня
1 319
ecilop

как много сделано, очередной "раб на галерах"

...
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Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:22 сегодня
2 405
VGA

Эти ветки должна была вырезать и вывезти горуправа. Кто ж их должен вывозить?

...
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13:10 сегодня
5 1041
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот это видимо ничему не научило..

...
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13:00 сегодня
2 1379
Василёк

снимут асфальт и на этом ... все. зато предлагать попилить 5млн на деревянных воротах - это пожалуйста.

...
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В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
12:24 сегодня
1 483
ecilop

что куча замов губернатора не может руководить регионом?-нужен еще один(или 10)

...
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12:21 сегодня
3 945
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