В Калужской области ребенку сделали три операции после нападения немецкой овчарки
Инцидент произошел год назад в Перемышльском районе. Девочка, которой на тот момент было 13 лет, ехала на велосипеде. В этот момент на нее напала овчарка.
Собака много раз укусила школьницу за ногу.
Пострадавшая больше месяца провела в больнице в Калуге, ей сделали три операции. Потом еще месяц пришлось лечиться дома.
Хозяин собаки пытался оспорить решение районного суда, но Судебная коллегия по гражданским делам областного суда не стала уменьшать размер компенсации.
Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....