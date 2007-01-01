В Калужской области ребенку сделали три операции после нападения немецкой овчарки

В четверг, 12 сентября, объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что с хозяина животного взыскали в пользу девочки 350 тысяч рублей. Еще 17 220 мужчина обязан заплатить за лечение.

Инцидент произошел год назад в Перемышльском районе. Девочка, которой на тот момент было 13 лет, ехала на велосипеде. В этот момент на нее напала овчарка.

Собака много раз укусила школьницу за ногу.

Пострадавшая больше месяца провела в больнице в Калуге, ей сделали три операции. Потом еще месяц пришлось лечиться дома.

Хозяин собаки пытался оспорить решение районного суда, но Судебная коллегия по гражданским делам областного суда не стала уменьшать размер компенсации.