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Главная Новости Происшествия В Калуге мотоциклист пострадал в аварии на улице Пухова
Происшествия

В Калуге мотоциклист пострадал в аварии на улице Пухова

ДТП произошло около 9 утра в четверг, 12 сентября, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
14:41 сегодня
0 316
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Байкер столкнулся с легковым автомобилем «Хендай Солярис».

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Лента комментариев
ILR

Вы наверное видите часто такое - дачник на своём легковом авто на крыше везёт ветки и деревья, что-бы выкинуть это всё в контейнер. (тут должен стаять смайлик, которого нет в данном выборе смайликов).

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
15:22 сегодня
5 1035
ILR

Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать улицу Билибина
15:03 сегодня
1 422
Meshootka

В городе нужно деревья сажать! А то спилили лиственницы и липы под видом заражённого ясеня...

...
Общество
Калужан приглашают сажать деревья
15:01 сегодня
1 313
ILR

Интересно, а почему не озвучили, кто не выполнил его поручений?...😮

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:56 сегодня
2 399
Василёк

цвет отлично подобрали. почти не видно перехода.

...
Общество
В Калуге привели в порядок спортивные объекты
14:25 сегодня
1 315
ecilop

как много сделано, очередной "раб на галерах"

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
14:22 сегодня
2 399
VGA

Эти ветки должна была вырезать и вывезти горуправа. Кто ж их должен вывозить?

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
13:10 сегодня
5 1035
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот это видимо ничему не научило..

...
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Запрет на ношение никаба – борьба с экстремизмом или ущемление мусульман?
13:00 сегодня
2 1376
Василёк

снимут асфальт и на этом ... все. зато предлагать попилить 5млн на деревянных воротах - это пожалуйста.

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
12:24 сегодня
1 480
ecilop

что куча замов губернатора не может руководить регионом?-нужен еще один(или 10)

...
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12:21 сегодня
3 943
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