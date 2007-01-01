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Происшествия

Жители Ферзиково остались без воды

Проблемы возникли не в поселке, а в соседнем селе с таким же названием.
Дмитрий Ивьев
11:08 сегодня
0 115
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- Уже четыре дня дома с 51 по 58 сидят без воды, - рассказала местная жительница. - Обращения к всевозможным инстанциям не дают никакого результата, все спихивают проблему друг на друга.

После публикации жалобы в администрации района пояснили, что произошла авария. Сейчас рабочие ищут место прорыва трубы.

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