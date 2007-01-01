Жители Ферзиково остались без воды
Проблемы возникли не в поселке, а в соседнем селе с таким же названием.
- Уже четыре дня дома с 51 по 58 сидят без воды, - рассказала местная жительница. - Обращения к всевозможным инстанциям не дают никакого результата, все спихивают проблему друг на друга.
После публикации жалобы в администрации района пояснили, что произошла авария. Сейчас рабочие ищут место прорыва трубы.
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