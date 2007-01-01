В Барятинском районе водитель на «Ниве» съехал в водохранилище и погиб
Водитель «Шевроле Нивы» не справился с управлением в селе Милятино.
Авария случилась 11 сентября в 14.42 в районе дома №12 на улице Церковной.
Об этом сообщила полиция.
Предварительно, 72-летний автомобилист двигался в сторону улицы Заречной. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в Милятинское водохранилище.
В результате ДТП водитель скончался.
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