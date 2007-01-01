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Главная Новости Происшествия В Барятинском районе водитель на «Ниве» съехал в водохранилище и погиб
Новость дня Происшествия

В Барятинском районе водитель на «Ниве» съехал в водохранилище и погиб

Водитель «Шевроле Нивы» не справился с управлением в селе Милятино.
Анастасия Каторгина
10:26 сегодня
0 486
ГУ МЧС по Калужской области
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Авария случилась 11 сентября в 14.42 в районе дома №12 на улице Церковной.

Об этом сообщила полиция.

Предварительно, 72-летний автомобилист двигался в сторону улицы Заречной. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в Милятинское водохранилище.

В результате ДТП водитель скончался.

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Лента комментариев
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