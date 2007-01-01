В Калуге на камеру попало несколько человек, которые ломали теннисный стол

Как мы уже рассказывали, спортивное оборудование повредили в сквере Матери.

В среду, 11 сентября, в официальном сообществе Правобережья рассказали, что были просмотрены записи с камер наблюдения.

Конкретный виновник не называется. Однако на записях с вечера 30 августа видно, что только за два часа на стол дети и подростки забирались четыре раза.

В ближайшее время стол восстановят, а рядом будет установлена камера наблюдения, направленная на это место.