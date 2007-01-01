В Калуге на камеру попало несколько человек, которые ломали теннисный стол
Как мы уже рассказывали, спортивное оборудование повредили в сквере Матери.
В среду, 11 сентября, в официальном сообществе Правобережья рассказали, что были просмотрены записи с камер наблюдения.
Конкретный виновник не называется. Однако на записях с вечера 30 августа видно, что только за два часа на стол дети и подростки забирались четыре раза.
В ближайшее время стол восстановят, а рядом будет установлена камера наблюдения, направленная на это место.
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Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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