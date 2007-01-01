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Происшествия

34-летний мужчина пропал в Калужской области

Семен Лазарев уехал 10 сентября из подмосковного Клина в сторону нашего региона и исчез, сообщили в среду в «ЛизаАлерт».
Дмитрий Ивьев
14:22 сегодня
0 307
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По данным волонтеров, мужчина может находиться в Московской, Калужской или Брянской областях.

Его рост – 171 сантиметр. Был одет в черную футболку и серые шорты в черную крапинку.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 112.

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Лента комментариев
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А укоротить деревья в сквере Мира, где гнездится не одна сотня гадящих и орущих летающих, умные головы не додумались? ТАК И БУДЕТ ВСЁ В СКВЕРЕ ЗАСР...ТО, ЧТО НИ ПРИСЕСТЬ, НИ ПРОЙТИ???

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Виталий Гераськин

Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут.

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15:01 сегодня
7 928
Kas9l

а для чего там ходить? Кто куда собрался там мигрировать? Из кофейни в КНИИТМУ или обратно? Там нет такого количества пешеходов, чтобы специально рисовать "зебру".

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14:20 сегодня
7 1427
maks17

Вполне даже нормальные актеры, зря вы так.Особенно Трубинер, лично мне

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maks17

Это только заезд - у нас пол Калуги такие улицы. Первомайка,Мичурина,заезд во двор поликлиника Красный Крест и это только за сегодня...Перечислять можно очень долго. Видать,не гуляет там Денисов

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SergeyKLG

Заставь дурака богу молиться ....

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Я спросил у ясеня.....Ясень не ответил мне.

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11:57 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В России резко упали продажи алкогольной продукции, но ещё резче увеличились продажи сахара и дрожжей.

...
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mrTJohn

в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

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В Калуге пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем
11:37 сегодня
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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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