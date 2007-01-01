34-летний мужчина пропал в Калужской области
Семен Лазарев уехал 10 сентября из подмосковного Клина в сторону нашего региона и исчез, сообщили в среду в «ЛизаАлерт».
По данным волонтеров, мужчина может находиться в Московской, Калужской или Брянской областях.
Его рост – 171 сантиметр. Был одет в черную футболку и серые шорты в черную крапинку.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 112.
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Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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