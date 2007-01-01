34-летний мужчина пропал в Калужской области

Семен Лазарев уехал 10 сентября из подмосковного Клина в сторону нашего региона и исчез, сообщили в среду в «ЛизаАлерт».

По данным волонтеров, мужчина может находиться в Московской, Калужской или Брянской областях.

Его рост – 171 сантиметр. Был одет в черную футболку и серые шорты в черную крапинку.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 88007005452 или 112.