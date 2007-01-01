Жителю Калуги грозит семь лет за пьяное ДТП на Новый год
В суд направили уголовное дело, которое было возбуждено после аварии 1 января на Южном обходе. Об этом в среду сообщили в прокуратуре региона.
По версии следствия, в районе поворота на Шопино пьяный 50-летний мужчина за рулем «Ниссана» задел попутный «Шевроле».
После этого «Ниссан» съехал с дороги и перевернулся. Тяжелые травмы получил пассажир этого автомобиля.
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Виталий Гераськин
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....
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