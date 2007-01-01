Жителю Калуги грозит семь лет за пьяное ДТП на Новый год

В суд направили уголовное дело, которое было возбуждено после аварии 1 января на Южном обходе. Об этом в среду сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в районе поворота на Шопино пьяный 50-летний мужчина за рулем «Ниссана» задел попутный «Шевроле».

После этого «Ниссан» съехал с дороги и перевернулся. Тяжелые травмы получил пассажир этого автомобиля.