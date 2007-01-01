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Происшествия

Жителю Калуги грозит семь лет за пьяное ДТП на Новый год

Дмитрий Ивьев
12:39 сегодня
0 321
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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В суд направили уголовное дело, которое было возбуждено после аварии 1 января на Южном обходе. Об этом в среду сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в районе поворота на Шопино пьяный 50-летний мужчина за рулем «Ниссана» задел попутный «Шевроле».

После этого «Ниссан» съехал с дороги и перевернулся. Тяжелые травмы получил пассажир этого автомобиля.

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Лента комментариев
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А укоротить деревья в сквере Мира, где гнездится не одна сотня гадящих и орущих летающих, умные головы не додумались? ТАК И БУДЕТ ВСЁ В СКВЕРЕ ЗАСР...ТО, ЧТО НИ ПРИСЕСТЬ, НИ ПРОЙТИ???

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Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут.

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а для чего там ходить? Кто куда собрался там мигрировать? Из кофейни в КНИИТМУ или обратно? Там нет такого количества пешеходов, чтобы специально рисовать "зебру".

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