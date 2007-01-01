В Калужской области тяжелый тонар протаранил легковой автомобиль

Под Обнинском рядом с поворотным кольцом, на 107 километре автодороги М-3 произошло ДТП.

Столкновение случилось во вторник, 10 сентября около полудня. Тонар Howo врезался в «Део Нексия».

Как говорят очевидцы, грузовик протаранил бок легковушки и протащил ее по трассе несколько метров.

Региональное МЧС сообщает, что в результате аварии есть пострадавший.