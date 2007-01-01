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Происшествия

В Козельске загорелся «Фольксваген»

Дмитрий Ивьев
19:21 сегодня
0 130
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Пожар произошел около 18:00 во вторник, 10 сентября, на улице Чкалова.

Никто из людей не пострадал, сообщили в МЧС.

Причины возгорания пока устанавливаются.

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