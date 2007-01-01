«Хендай» перевернулся в Калужской области

Легковушка оказалась на крыше после столкновения с «Ленд Крузером».

Авария произошла у деревни Лучкино Перемышльского района на дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина» около 13:20 во вторник, 10 сентября.

Травмы получил один человек. Данные о его состоянии уточняются.