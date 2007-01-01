«Хендай» перевернулся в Калужской области
Легковушка оказалась на крыше после столкновения с «Ленд Крузером».
Авария произошла у деревни Лучкино Перемышльского района на дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина» около 13:20 во вторник, 10 сентября.
Травмы получил один человек. Данные о его состоянии уточняются.
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kostindima
Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды....
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