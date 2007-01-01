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Происшествия

Огонь уничтожил здание в Козельске

Пожар произошел в ночь на вторник, 10 сентября, на улице Лесной.
Дмитрий Ивьев
06:00 сегодня
0 303
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Горело административное здание, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

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Лента комментариев
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