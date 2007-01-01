+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия «Форд» вылетел с дороги в Калужской области
Происшествия

«Форд» вылетел с дороги в Калужской области

ДТП произошло в ночь на 10 сентября в Хвастовичском районе.
Дмитрий Ивьев
05:48 сегодня
0 237
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По предварительным данным, водитель «Фокуса» не справился с управлением в деревне Дуброво.

Машина съехала в кювет.

По данным МЧС, пострадал один человек.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Мой господин

Скоро отпустят и медаль дадут

...
Криминал
Мама похищенной девочки сказала, что ей жаль осужденного
12:13 сегодня
1 360
ajax

...
Спорт
Юные калужские футболисты выиграли со счетом 12:0
10:34 сегодня
1 439
mrTJohn

Через пару лет, наверное новости будут такими: "Теперь о погоде. Над Калужской областью сегодня ожидаются небольшие дожди, местами возможны атаки беспилотников и балистических ракет. Выходя из бомбоубежища, рекомендуем захватить маскировочный зонт и бронежилет."

...
Происшествия
В Калужской области прокуратура открыла горячую линию из-за атаки беспилотников
10:07 сегодня
1 1157
maks17

Очень хорошо, коли так на самом деле.А что с другими улицами? Что вообще заасфальтировали летом в городе,кроме пл. Победы,Синих мостов,Чижевского и Рылеева кусками? Обещали даже Мичурина закатать за счет выделенных доп.средств

...
Авто и транспорт
В Калуге положили асфальт на Азаровском путепроводе
10:00 сегодня
1 355
best85

Не понимаю,зачем дело возбуждать в отношении борца за нравственность? Привлечь нужно озабоченного ,чтобы не создавал проблем и не разлагал общество? Нет спроса - нет предложений!

...
Криминал
Калужанин не дозвонился до проститутки, но заплатил 28 тысяч рублей
08:37 сегодня
2 692
shurup

Новое депо давно нужно.

...
Авто и транспорт
Калуга рассчитывает закупить 80 новых троллейбусов
08:16 сегодня
2 858
Андрей Ермишин

Наличие отсуствия планирования! Автору статьи надо было для начала поинтересоваться планом мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а уж потом комментировать безумный бред говорящей головы.

...
Общество
Успеют ли в Калуге закопать все разрытые во дворах коммунальные траншеи?
07:58 сегодня
2 1485
mrTJohn

Редкий кадр из дикой природы: "Сузуки на водопое"

...
Происшествия
В Калуге «Сузуки» съехал в реку
07:22 сегодня
1 869
ILR

Очередная "подготовительная" статья для горожан о том, что не успеют в срок. И она не последняя.

...
Общество
Успеют ли в Калуге закопать все разрытые во дворах коммунальные траншеи?
06:02 сегодня
2 1485
lzz-lena

Может тоньше и не стало, но визуально - да... Вместо того, чтобы делать как лучше : дороги шире, парковки вместительнее, тротуары удобнее, делаем как всегда - чтобы народ побился о выступающие бордюры, чтобы встать было негде, и пройти нельзя. Может что-то в консерватории подправить?

...
Общее
Кольцо площади Победы стало тоньше?
18:38 09.09
3 1012
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ik52R0xIV1llVXJWYnF5S3hLS2ZoZGc9PSIsInZhbHVlIjoiM2RlbEprdDYwS0hDWjBhc1BjTDhHY0pwU2dQUHlSRW9Qa2EweVdvRzU1QVB1clhnODlhVmJzWVRSajg0WkN2K1JqSklRTFdVbTEwNS81Y2VFUVE4VXJCd00rTzQxUnRrclNHbEMxenBacG12WFZNTHEyWXFEMFVuS2J3NTJIT0F2UXJ4enNwN28ra0tkMEFPa3NnYUFJVlNpbHRSWVFPSmlDTmZ6YWJ5UUF0aVBCNlE5Z0lNTE43d1lMTnFYaklnbmNFWG84Q2lkUDJCRTJXV2F3dkVEMjMzNiszd3BnbzlrZnNITU0wQndMWVo2S3hJRTB1QzdIdkN5K3M3bXFLU0ZEWk1Icmh4T3pFd2RvajR1azZMWVduaDJjZGlxN2p3bllKb05oZFlUZllaOGN3MXdkdmtqenNCSDVqNFhPbnN4OFVvR3hReHhDSVhrNC90aEl5VDF1ZXNmQ1Fla0tuamtOaTVMOGs2aFpLbjV4VHdsTmMzdU9rOEUxN1kxSUhjTXBhN21TamtUM1o4T1ZWdmFXTVdINE02RmxHN2RIMlNCYWthVDJqRUJsd0tPSHlzYzJxQzQzbnY4U2JuSTRwQnpIQTJ4VnBnWHFMcXVma0FudURHWCtBUGluUFkxbTNJUjY0dFE1OXhBVVFoUFFrY0c3RFEwcXg4cHZTYlBQQWFaRFh2dEhlSDQrckRheXJlS2toVGFFdXJKNFB4SlBuM2NEZzU2cmxGaVRnbUVOK2VPKzBoUmkwUm9ZYndrVjFxK25kcTJNRlFDcDFhb3c5QkdrSmtTZXR0d3QxK1drSXNwRVYwKzU1SmE0bVVXaEFYYWdSakpnajdqc1dFT3V3NiIsIm1hYyI6IjI4OWM0YzIyYjI5NDVlYjk5ZmVjNzI4YWZhNjQ2MzRhODE5M2ExYTcxMGYyMmU0YzE1ZDk4ZGVmY2RhNzBlY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InFMa0pTSUsrTGhvc0F1M1RqK1lOZXc9PSIsInZhbHVlIjoiVlhrK2FzbFB5TXRHalJ6Y0Z1dlB6N2RrOS9KTTI0NjJtWWhWWWZreGtTQ3RGN1ZaMHFkcWluTmh3Sk8wVTdZeFByYUYyMGxvZllxMFEzVHlMaXdLVXNuYitTK25iZkd3ZndsS2NiTEJxbXpib09ZdW9YZExZd3VUbE9BUHhEM1ZQYkVya0RCZEtoYk5JVStyYzJTQmthSTJiQ0lDT2ltWkJKekIxRk9vTUVkbjRpYkZBZnJiWG1ZeWRjNTZkdS84dGFwYUxHNHd4ajF3WG5hUkxSbld4Z3BWYjhiYVFrK0JhVzFQZWMzVkRNZU9vYzVKd3BwWDRvT0M0VkpIR245ZUE5bEVkUDA0aHN0ZTI5cHE4RUFpS0Zuemd6bDZFQWZway9PU2tzc3piN2tBTG9HdThZK01rYWtKS3ZKL2htdTdQenRDQ21JUWhtS3J3RU1SQW5tbEkzaUpVQzB0b0NvM1crbnVsNTVycmZRWm15M1NVVENiM1VpV0EwdUlIZDFxSjliSE9ScHRDRVB3QjVNTnJhbmxJWHEzanJuMzNQZE5lQWlmVFpjaDlybHNERFB5RERaVmdISHNoYlNvN3h2ciIsIm1hYyI6IjA3NTdhNzk2Yjg2MjAyY2JhZTg2ZjY2NGI1MDhhMWU0ZjhlNjJiN2Q4MGNlZGE0MzZiODc5MDU1OTkzOTA2YmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+