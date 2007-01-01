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Происшествия

Стройматериалы сгорели в Калуге

Пожар произошел около 19:30 в понедельник, 9 сентября, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
08:42 сегодня
0 558
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Огонь уничтожил строительные материалы на улице Яченской.

Из людей никто не пострадал.

Причины пожара пока не называются.

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Лента комментариев
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ajax

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mrTJohn

Через пару лет, наверное новости будут такими: "Теперь о погоде. Над Калужской областью сегодня ожидаются небольшие дожди, местами возможны атаки беспилотников и балистических ракет. Выходя из бомбоубежища, рекомендуем захватить маскировочный зонт и бронежилет."

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maks17

Очень хорошо, коли так на самом деле.А что с другими улицами? Что вообще заасфальтировали летом в городе,кроме пл. Победы,Синих мостов,Чижевского и Рылеева кусками? Обещали даже Мичурина закатать за счет выделенных доп.средств

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Не понимаю,зачем дело возбуждать в отношении борца за нравственность? Привлечь нужно озабоченного ,чтобы не создавал проблем и не разлагал общество? Нет спроса - нет предложений!

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Новое депо давно нужно.

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Андрей Ермишин

Наличие отсуствия планирования! Автору статьи надо было для начала поинтересоваться планом мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а уж потом комментировать безумный бред говорящей головы.

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Очередная "подготовительная" статья для горожан о том, что не успеют в срок. И она не последняя.

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lzz-lena

Может тоньше и не стало, но визуально - да... Вместо того, чтобы делать как лучше : дороги шире, парковки вместительнее, тротуары удобнее, делаем как всегда - чтобы народ побился о выступающие бордюры, чтобы встать было негде, и пройти нельзя. Может что-то в консерватории подправить?

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Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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