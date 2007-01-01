В Калуге загорелся лес
О пожаре рядом с Мстихино 9 сентября сообщило МЧС.
На площади в 0,03 гектара горела лесная подстилка. На деревья огонь не перекинулся.
Причины пожара пока не сообщаются.
Напомним, в Калужской области уже месяц не было дождя. Объявлен высокий класс пожарной опасности, посещение лесов запрещено.
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Лента комментариев
Александр KU
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....
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