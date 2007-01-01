В Калуге загорелся лес

О пожаре рядом с Мстихино 9 сентября сообщило МЧС.

На площади в 0,03 гектара горела лесная подстилка. На деревья огонь не перекинулся.

Причины пожара пока не сообщаются.

Напомним, в Калужской области уже месяц не было дождя. Объявлен высокий класс пожарной опасности, посещение лесов запрещено.