В Калужской области сбили корову
Авария произошла у деревни Костенево Бабынинского района около 21:00 в воскресенье, 8 сентября, рассказали в МЧС.
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Датсун» сбил животное, которое вышло на проезжую часть.
Пострадал один человек, сообщили спасатели.
О судьбе животного информации пока нет.
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Людмила Матвеева(Архипова )
У нас 10.2022 спилили 42 дерева за домом Степана Разина 99. Звонили спрашивали почему. Ответили, что у нас шесть аварийных деревьев. Потом, что ЖКХ решает какие деревья рубить. Ничего не посадили. Посадка будет когда прийдут деньги на посадку. И воз и ныне там. Мы смотрим на окна КЭМзы они на нас....
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